Диетолог рассказала о бесценных качествах грейпфрута

Грейпфрут богат витаминами и микроэлементами, особенно витамином С и кремнием, а это означает, что он не только укрепляет иммунитет, но и повышает синтез коллагена, рассказала диетолог Светлана Зеленцова.

«Фрукт содержит ряд фитохимических веществ. Несколько из них признаны геропротекторами, замедляющими старение. Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит», — цитирует РИА Новости диетолога.

Присутствующий в грейпфруте нобилетин полезен при ожирении, атеросклерозе, инсулинорезистентности. Геспередин — антиоксидант, оказывает противоаллергическое действие, укрепляет сосуды, повышает тонус и эластичность вен.

«Грейпфрут поможет при застое желчи и сниженной кислотности желудочного сока, поскольку стимулирует выработку пищеварительных соков. Содержащаяся во фрукте клетчатка полезна для кишечника», — добавила Зеленцова.

Но увлекаться грейпфрутом не стоит. «Я бы рекомендовала употреблять грейпфрут не чаще раза в неделю. Полностью исключить фрукт из рациона необходимо при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта», — пояснила диетолог.