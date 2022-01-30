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Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин

Источник:
Fox News
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Запад ждет лидеров с широким и смелым видением целей и задач — Джо Байден в отличие от лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина такими качествами не отличается, считает вице-президент Фонда Heritage Foundation Джеймс Карафано.

«Путин спит и видит во сне Сталина во всем его величии. Си Цзиньпину снится Мао, который овладевает сознанием масс. А Байдену и его приятелям, должно быть, снится Губка Боб Квадратные Штаны», — сказал Карафано в интервью Fox News.

По его мнению, когда баталии из-за Украины завершатся, трудно будет представить, чтобы президент Китая Си Цзиньпин не вышел в победители. Его оппоненту Байдену не хватает четкой стратегии, чтобы трансатлантическое сообщество вышло из последнего противостояния с Москвой более сильным.

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Карафано полагает, что колебания Белого дома по поводу России лишь помогают Китаю. Си Цзиньпин по реакции Запада видит, что США и Европа не готовы всерьез относится к защите своих собственных интересов.

Путин достаточно умен, чтобы выжать из украинского кризиса то, что ему нужно, не разжигая мирового пожара. Он уже во многом достиг своих целей, проникнув в «трещины» европейской солидарности, отметил Карафано.

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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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