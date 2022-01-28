Вышел финальный трейлер экшена «Анчартед» с Томом Холландом

Sony Pictures Russia показала финальный трейлер приключенческого фильма «Анчартед: На картах не значится» про опасный поиск сокровищ. В главной роли — звезда картины «Человек-Паук: Нет пути домой» Том Холланд.

В центре сюжета – история о том, как умный и смелый Нейтан Дрейк (Том Холланд) отправляется в первое путешествие в поисках сокровищ с хитроумным Виктором «Салли» Салливаном (Марк Уолберг). Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана.

Фильм основан на одной из самых продаваемых в мире и высоко оцененных критиками компьютерных игр всех времен Uncharted.

Режиссер: Рубен Фляйшер («Веном», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел») В ролях: Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Марк Уолберг («Трансформеры: Последний рыцарь», «Отступники»), София Тейлор Али (сериал «Анатомия страсти»), Тати Габриэль (сериал «Тарантула») и Антонио Бандерос («Интервью с вампиром», «Боль и слава»).