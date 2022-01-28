Байден пообещал Зеленскому помочь деньгами

Президент США Джо Байден в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещали ему рассмотреть возможность оказания дополнительной экономической помощи Киеву, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Байден подтвердил готовность США и их союзников и партнеров дать решительный ответ в случае дальнейшего вторжения России на Украину», — цитирует заявление Белого дома. «США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

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По словам Байдена, США за последний год предоставили Украине более полумиллиарда долларов в качестве помощи, а также рассматривают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием российским сил.

В странах Запада в последнее время растет истерия по поводу якобы возможного вторжения России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.