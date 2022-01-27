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Новосибирский фотограф опубликовал красивые снимки МС-21

Источник:
Sibnet.ru
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Известный в Новосибирске фотограф Слава Степанов снял среднемагистральный лайнер МС-21 и опубликовал в соцсетях десятки красивых кадров этого самолета.

«МС-21 — флагман гражданской авиации России. Лайнер относится к среднемагистральным узкофюзеляжным самолётам. По ключевым параметрам он, как минимум, не уступает самолетам Airbus и Boeing аналогичного класса. По комфорту — существенно их превосходит», — написал Степанов о самолете.

МС-21 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер, который собирают на Иркутском авиазаводе. В 2023 году его планируется запустить в крупносерийное производство.

Сейчас лайнер проходит контрольные испытания, чтобы показать готовность к эксплуатации и обслуживанию на аэродромах.

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