Эксперт посоветовал докупить стаж для пенсии

Граждане России могут «купить» страховой стаж при его нехватке для пенсии, в этом году можно добавить шесть лет, напомнил экономист, представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

В 2022 году минимальный страховой стаж для назначения страховой пенсии составляет 13 лет. Если не получается добрать его на официальной работе, то закон позволяет его «купить».

«"Купить" можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет», — цитирует Биезбардиса агентство «Прайм».

Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в текущем году составляет почти 36,7 тысячи рублей, максимальный — около 293 тысяч рублей. Можно заплатить всю сумму сразу или распределить ее по году до 31 декабря.

Эксперт посоветовал хранить трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты и другие документы, которые подтверждают стаж.