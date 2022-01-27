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Избирком Бурятии подал в суд на Сергея Зверева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Избирком Бурятии подал в суд на шоумена Сергея Зверева запоздалую сдачу отчета о выборах в Госдуму, сообщил сам Зверев в соцсетях.

Шоумен, кандидат от партии «Зеленые» Сергей Зверев проиграл в сентябре выборы в Госдуму в Бурятском одномандатном округе №9 и занял третье место.

«Бурятский Избирком неправомерно подал на меня в суд. По их мнению, я поздно сдал отчет о выборах. Но у меня есть все доказательства и чеки с Почты со штампами, что все я отправил вовремя», — написал Зверев.

Шоумен Сергей Зверев отметил, что отчет надо было подать до 25 октября, он отправил документы 23 октября. Очевидно, что за такой срок документы из Москвы до Бурятии бы не дошли. Заседание пройдет в Тверском районном суде в пятницу, 28 января.

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Voland2

Это они серьёзно? Или они из сколково?

Uynachalnica

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west_nik

Исторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.

jeryakob

Конечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.
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