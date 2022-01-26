НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров отказался от должности президента России

Источник:
Sibnet.ru
107 0
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не видит себя президентом России, об этом он написал в Telegram.

«Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!», — написал глава Чечни.

Ранее глава Чечни во время прямого эфира с участием председателя чеченского парламента Магомеда Даудова заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы и будь он на месте президента России, «давно забрал бы Украину».

«Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — а что, мы должны молчать, что ли?», — отметил Кадыров.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ напомнил, что основы внешней политики России формирует Владимир Путин. Однако у Кадырова есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента, уточнил официальный представитель Кремля.

Еще по теме
Навального внесли в реестр террористов и экстремистов
Путин провел онлайн-встречу с олимпийцами
Путин поздравил студентов и школьников по видеосвязи
Кадыров раскрыл, сколько денег получает Чечня
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томских депутатов признали экстремистами
Семья из Новосибирска выиграла 10 млн рублей
Тепличный комбинат «Новосибирский» полностью заменит огурцы розами
Тува ввела жесткие ограничения из‑за «омикрона»
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Раздаривая мерседесы тренерам сыновей, я, думаю, он и месяц без дани не продержится.

Drronum

Ну ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.

Иркут 69

Ради интереса, я бы попробовал подержать его на нулевом балансе три месяца и понаблюдать за тем, как...

pepelmetal

А ещё она опередила по стоимости продуктов, коммуналки, газа и всего всего ,больше чем в 4 раза а теперь...
Sibnet.Ru