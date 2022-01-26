Кадыров отказался от должности президента России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не видит себя президентом России, об этом он написал в Telegram.

«Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!», — написал глава Чечни.

Ранее глава Чечни во время прямого эфира с участием председателя чеченского парламента Магомеда Даудова заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы и будь он на месте президента России, «давно забрал бы Украину».

«Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — а что, мы должны молчать, что ли?», — отметил Кадыров.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ напомнил, что основы внешней политики России формирует Владимир Путин. Однако у Кадырова есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента, уточнил официальный представитель Кремля.