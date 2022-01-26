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Огненную погоню из «Бэтмена» с Паттинсоном показали в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/thebatman

Боевик «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в российский прокат 3 марта, сообщает пресс-служба студии Warner Bros.

Яркую сцену погони Бэтмена (Роберт Паттинсон) на его бэтмобиле за злодеем Пингвином (Колин Фаррелл) опубликовали в твиттере. Эта более развернутая сцена, чем была показана  в трейлере «Бэтмена».

Фильм «Бэтмен» расскажет о знаменитом борце с преступностью Готэма, который сталкивается с серийной убийцей Загадочником, а также раскрывает коррупцию, в которой замешана и его собственная семья. Хронометраж фильма составит 2 часа 55 минут.

У фильма «Бэтмен» высокий рейтинг ожидания. Зрители, посмотревшие трейлер, пришли в восторг от мрачной атмосферы и свежего прочтения истории Бэтмена.

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Uynachalnica

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