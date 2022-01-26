Огненную погоню из «Бэтмена» с Паттинсоном показали в Сети

Боевик «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в российский прокат 3 марта, сообщает пресс-служба студии Warner Bros.
Яркую сцену погони Бэтмена (Роберт Паттинсон) на его бэтмобиле за злодеем Пингвином (Колин Фаррелл) опубликовали в твиттере. Эта более развернутая сцена, чем была показана в трейлере «Бэтмена».
Фильм «Бэтмен» расскажет о знаменитом борце с преступностью Готэма, который сталкивается с серийной убийцей Загадочником, а также раскрывает коррупцию, в которой замешана и его собственная семья. Хронометраж фильма составит 2 часа 55 минут.
New footage from the chase scene has released #TheBatman pic.twitter.com/XSBqYjh4w8— The Batman Film News (@TheBatmanFilm_) January 25, 2022
У фильма «Бэтмен» высокий рейтинг ожидания. Зрители, посмотревшие трейлер, пришли в восторг от мрачной атмосферы и свежего прочтения истории Бэтмена.
UynachalnicaРаздаривая мерседесы тренерам сыновей, я, думаю, он и месяц без дани не продержится.
DrronumНу ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.
Иркут 69Ради интереса, я бы попробовал подержать его на нулевом балансе три месяца и понаблюдать за тем, как...
pepelmetalА ещё она опередила по стоимости продуктов, коммуналки, газа и всего всего ,больше чем в 4 раза а теперь...