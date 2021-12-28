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Брюса Уэйна и Женщину-кошку показали в новом трейлере «Бэтмена»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бэтмен»

Главным кадром нового трейлера фильма «Бэтмен» стала встреча Брюса Уэйна с Селиной Кайл, также известной как Женщина-кошка.

В новом трейлере много экшен-сцен, где Бэтмен гонится за Пингвином и отбивается от бандитов. Но самые ценные — диалоги между Уэйном и Женщиной-кошкой.

В «Бэтмене» от Мэтта Ривза главную роль исполнил Роберт Паттинсон, а Селену Кайл — Зои Кравиц. Также роли в фильме исполнили Пол Дано, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и Энди Серкис.

Самой известной и рейтинговой картиной про Бэтмена считается фильм Кристофера Нолана с Кристианом Бэйлом. Премьера нового «Бэтмена» с Паттинсоном состоится 3 марта.

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