Брюса Уэйна и Женщину-кошку показали в новом трейлере «Бэтмена»

Главным кадром нового трейлера фильма «Бэтмен» стала встреча Брюса Уэйна с Селиной Кайл, также известной как Женщина-кошка.

В новом трейлере много экшен-сцен, где Бэтмен гонится за Пингвином и отбивается от бандитов. Но самые ценные — диалоги между Уэйном и Женщиной-кошкой.

В «Бэтмене» от Мэтта Ривза главную роль исполнил Роберт Паттинсон, а Селену Кайл — Зои Кравиц. Также роли в фильме исполнили Пол Дано, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и Энди Серкис.

Самой известной и рейтинговой картиной про Бэтмена считается фильм Кристофера Нолана с Кристианом Бэйлом. Премьера нового «Бэтмена» с Паттинсоном состоится 3 марта.