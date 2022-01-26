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Арестован обвиняемый в убийстве новосибирский таксист

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Суд арестовал на два месяца таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира на остановке «Разъезд Иня» в Первомайском районе Новосибирска, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

Преступление произошло в понедельник ночью. Парень и девушка вызвали такси с улицы Одоевского на улицу Твардовского. В пути между 41-летним водителем и 27-летним пассажиром началась ссора. Таксист остановил машину и зарезал парня.

Вечером во вторник суд арестовал водителя на два месяца, до 24 марта. За убийство ему грозит до 15 лет колонии.

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