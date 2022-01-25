Турнир по Minecraft обрушил интернет европейской страны

Турнир SquidCraft Games по игре Minecraft вызвал интернет-коллапс в целой стране — в результате мощной DDoS-атаки на игровые серверы все жители княжества Андорра остались без доступа к Сети.

В Андорре работает единственный провайдер интернета — Andorra Telecom. Дополнительная нагрузка привела к сбою системы, примерно на полчаса целая страна осталась без доступа к интернету. Проблему удалось решить только после экстренной дисквалификации части игроков.

Предположительно, целью скоординированной атаки была команда Team Andorra, которая в итоге потеряла шансы побороться за главный приз SquidCraft Games — 100 тысяч долларов.

La xarxa d’internet est patint NOVAMENT un atac de denegaci de servei (DDoS). Per aquest motiu, alguns usuaris podeu tenir dificultats per navegar per internet. Ho estem mitigant. — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) January 24, 2022

Турнир SquidCraft Games по Minecraft основан на сериале «Игра в кальмара». Игрокам из разных стран предлагается соревноваться на карте, сделанной по мотивам популярного сериала Netflix.