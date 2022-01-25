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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Турнир по Minecraft обрушил интернет европейской страны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: downloadsource.fr / Attribution License

Турнир SquidCraft Games по игре Minecraft вызвал интернет-коллапс в целой стране — в результате мощной DDoS-атаки на игровые серверы все жители княжества Андорра остались без доступа к Сети.

В Андорре работает единственный провайдер интернета — Andorra Telecom. Дополнительная нагрузка привела к сбою системы, примерно на полчаса целая страна осталась без доступа к интернету. Проблему удалось решить только после экстренной дисквалификации части игроков.

Предположительно, целью скоординированной атаки была команда Team Andorra, которая в итоге потеряла шансы побороться за главный приз SquidCraft Games — 100 тысяч долларов.

Турнир SquidCraft Games по Minecraft основан на сериале «Игра в кальмара». Игрокам из разных стран предлагается соревноваться на карте, сделанной по мотивам популярного сериала Netflix.

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