Ученые показали «левитирующее» состояние воды

Американские ученые показали левитирующую воду, для этого они раскалили поверхность до 550 градусов и заставили лед приподниматься над ней на подушке из пара.

У воды три основных состояния — твердое, жидкое и газообразное. Однако исследователи открыли четвертую форму, которая получила название «кризис кипения». Она возникает при контакте с очень горячим телом.

Так, капля воды, нанесенная на алюминиевую пластину, нагретую до 150 градусов или выше, больше не будет кипеть. Вместо этого пар создает подушку, препятствующую прямому контакту жидкости с поверхностью. На этой подушке жидкость скользит над нагретой поверхностью.

Ученые выяснили, что аналогичным образом может левитировать лед. Для этого требуется нагреть поверхность до 550 градусов. При этом заставить лед парить на подушке из пара намного сложнее, так как он потреблял большую часть тепла поверхности.

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Открытие дополнительного свойства воды может получить практическое применение. Например, так можно эффективно отводить энергию от горячей поверхности, уменьшая износ металлических деталей в двигателях или других механизмах.