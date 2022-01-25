НАВЕРХ
#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые показали «левитирующее» состояние воды

Источник:
Physical Review Fluids
151 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Американские ученые показали левитирующую воду, для этого они раскалили поверхность до 550 градусов и заставили лед приподниматься над ней на подушке из пара.

У воды три основных состояния — твердое, жидкое и газообразное. Однако исследователи открыли четвертую форму, которая получила название «кризис кипения». Она возникает при контакте с очень горячим телом.

Так, капля воды, нанесенная на алюминиевую пластину, нагретую до 150 градусов или выше, больше не будет кипеть. Вместо этого пар создает подушку, препятствующую прямому контакту жидкости с поверхностью. На этой подушке жидкость скользит над нагретой поверхностью.

Ученые выяснили, что аналогичным образом может левитировать лед. Для этого требуется нагреть поверхность до 550 градусов. При этом заставить лед парить на подушке из пара намного сложнее, так как он потреблял большую часть тепла поверхности.

Открытие дополнительного свойства воды может получить практическое применение. Например, так можно эффективно отводить энергию от горячей поверхности, уменьшая износ металлических деталей в двигателях или других механизмах.

Еще по теме
Илон Маск приступит к испытаниям чипов на людях
Физики воссоздали «частицу X» времен Большого взрыва
Раскрыта тайна древних металлических трубок
Новосибирский циклолет испытают к 2025 году
смотреть все
Наука #Наука #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Манжероке
Супругов на Алтае задержали за истязание детей
Школы в Хакасии перевели на дистанционное обучение
Житель Кузбасса отсудил 370 тыс. за допы при покупке авто
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
24
США отказались идти на какие‑либо уступки России
23
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
Sibnet.Ru