Морское оружие нового поколения появится в России

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разрабатывает новое морское оружие, в том числе высокоскоростную противокорабельную ракету нового поколения с увеличенной дальностью, сообщил гендиректор КТРВ Борис Обносов.

«Существенное внимание уделяется разработке новых противолодочных ракет — новейший образец АПР-3МЭ уже находится на стадии серийного производства», — сказал Обносов в интервью ТАСС.

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По его словам, продолжается создание нового противокорабельного оружия. «В частности, разрабатывается высокоскоростная противокорабельная ракета нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полета, а также с повышенной помехозащищенностью», — отметил гендиректор КТРВ.

«Проводится модернизация уникального противоторпедного/противолодочного комплекса «Пакет-НК-Э». Рассматривается возможность его установки на корабли малого водоизмещения», — сообщил Обносов.