Летные испытания второго образца тяжелого ударного беспилотника «Охотник» с плоским соплом двигателя планируется начать с июля этого года, сообщил источник в авиастроительной отрасли.
Второй образец беспилотника «Охотник» выкатили из цеха Новосибирского авиационного завода 14 декабря прошлого года. В отличие от первого экспериментального образца новый аппарат получил плоское сопло — это снизит его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.
Как сообщали источники РИА Новости, для этого на новом аппарате установлен двигатель АЛ-41Ф с убранной форсажной камерой, что делает его существенно короче и позволяет вписать в обводы фюзеляжа дрона.
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