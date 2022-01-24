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«Охотник» с плоским соплом поднимется в воздух в июле

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба ОАК

Летные испытания второго образца тяжелого ударного беспилотника «Охотник» с плоским соплом двигателя планируется начать с июля этого года, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Второй образец беспилотника «Охотник» выкатили из цеха Новосибирского авиационного завода 14 декабря прошлого года. В отличие от первого экспериментального образца новый аппарат получил плоское сопло — это снизит его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

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Как сообщали источники РИА Новости, для этого на новом аппарате установлен двигатель АЛ-41Ф с убранной форсажной камерой, что делает его существенно короче и позволяет вписать в обводы фюзеляжа дрона.

С-70 разработали в ОКБ Сухого. Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн.

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