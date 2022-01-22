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Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Шутка президента России Владимира Путина во время первого заседания Совета Россия — НАТО напугала западную делегацию, рассказал британский политик и бывший генсек альянса Джордж Робертсон.

«Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» — процитировал Путина Робертсон.

По его словам, переводчик, уловив игру слов Путина, передал его предложение в правильной форме — House of Soviets. В результате западная делегация была в ужасе, передает издание Foreign Policy.

«Но это была шутка, и такая была атмосфера в то время. Мы начали сотрудничество во многих областях, представляющих общий интерес», — подчеркнул бывший генсек альянса.

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