Кудрин призвал к созданию агломераций в Сибири

Несколько крупных агломераций, способных конкурировать с Москвой, следует создать в России, в том числе в Сибири, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — цитирует Кудрина ТАСС.

По оценкам главы Счетной палаты, агломерацией может быть регион, объединяющий 8–12 миллионов жителей.

«Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответствовать международному уровню влияния на мировую повестку… У нас в России сейчас Москва — единственный центр, который может соответствовать такому мировому уровню», — оценил Кудрин.

Кудрин предлагал уравновесить развитие страны за счет создания «метрополий» еще в 2019 году. Тогда он говорил, что власти особенно интересуют регионы, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие окружающим субъектам.