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Кудрин призвал к созданию агломераций в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Группы «ВИС»

Несколько крупных агломераций, способных конкурировать с Москвой, следует создать в России, в том числе в Сибири, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — цитирует Кудрина ТАСС.

По оценкам главы Счетной палаты, агломерацией может быть регион, объединяющий 8–12 миллионов жителей.

«Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответствовать международному уровню влияния на мировую повестку… У нас в России сейчас Москва — единственный центр, который может соответствовать такому мировому уровню», — оценил Кудрин.

Кудрин предлагал уравновесить развитие страны за счет создания «метрополий» еще в 2019 году. Тогда он говорил, что власти особенно интересуют регионы, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие окружающим субъектам.

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Топ комментариев

Denis CENTR

Лицемерие 1 степени. С того момента как он его возглавил, активы раза в 3 в цене упали. Обезумевшие людоеды.

Muzykant

Промышленность нужно развивать,а не потоки строить.Убери ископаемые,и конец экономике.Страна-бензоколонка.

колобок11

Ещё одна награда потеряла ценность, как и все награды.

corrector

Капитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...
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