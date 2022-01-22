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Курс доллара обновил максимум 2022 года

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара к рублю на торгах 21 января вырос почти на 1% —77,54 рубля, это максимальное значение с начала года. Курс евро вырос на 1,32% — до 87,94 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Эксперты отмечают, что российская валюта испытывает серьезное геополитическое давление. Несмотря на переговоры Москвы и Вашингтона, между странами сохраняется напряженность, которая теоретически может перейти в конфликт.

Однако при стабилизации ситуации российские активы на следующей неделе могут предпринимать попытки роста. Это станет возможным после того, как американская сторона предоставит письменный ответ на российские предложения по безопасности.

Дополнительную поддержку рублю может оказать рынок нефти, который смог обновить максимумы с октября 2014 года. В настоящее время баррель «черного золота» стоит дороже 89 долларов.

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Топ комментариев

Denis CENTR

Лицемерие 1 степени. С того момента как он его возглавил, активы раза в 3 в цене упали. Обезумевшие людоеды.

Muzykant

Промышленность нужно развивать,а не потоки строить.Убери ископаемые,и конец экономике.Страна-бензоколонка.

колобок11

Ещё одна награда потеряла ценность, как и все награды.

corrector

Капитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...
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