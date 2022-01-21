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Россия отправила два дивизиона С‑400 в Белоруссию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Минобороны России

Россия перебрасываю в Белоруссию с Дальнего Востока два дивизиона зенитных ракетных систем ПВО С-400 «Триумф», сообщает Минобороны РФ.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства с переброской техники личного состава и техники с Дальнего Востока. На белорусской территории формируется группировки войск для охраны границы Союзного государства, в том числе воздушной.

«Два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы», — говорится в сообщении Минобороны.

С-400 доберутся до белорусских полигонов не только по железной дороге, но и своим ходом. На месте российские военнослужащие оборудуют и замаскируют пусковые позиции, проведут техобслуживание и заступят на учебное боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля.

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