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Госдума обсудит обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о проведении консультаций по внесенному депутатами от КПРФ проекту обращения к президенту России о признании ДНР и ЛНР.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу», — написал Володин в своем telegram-канале. «Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», — добавил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо обеспечить безопасность российских граждан в ДНР и ЛНР. По его словам,  сегодня видно «игнорирование минских соглашений президентом Зеленским».

«НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», — подчеркнул Володин.

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