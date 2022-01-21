Госдума обсудит обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о проведении консультаций по внесенному депутатами от КПРФ проекту обращения к президенту России о признании ДНР и ЛНР.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу», — написал Володин в своем telegram-канале. «Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», — добавил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо обеспечить безопасность российских граждан в ДНР и ЛНР. По его словам, сегодня видно «игнорирование минских соглашений президентом Зеленским».

«НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», — подчеркнул Володин.