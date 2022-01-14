Телескоп на дне Байкала усилит чувствительность на 50%

Ростех повысит эффективность усиления космоса из глубин Байкала: чувствительность обсерватории увеличится на 50%, сообщила в пятницу пресс-служба госкорпорации.

Нейтринный телескоп — сеть из нескольких тысяч оптических регистраторов, которые погружаются в Байкал километров и учитывают нейтрино высоких энергий.

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Особенность этих частиц — способность проходить астрономические расстояния без изменения направления движения и тем самым доносить сведения из отдаленных уголков Вселенной.

«Ростех с 2016 года участвует в изготовлении экранов для датчиков обсерватории. Они производятся из специального пермаллоевого сплава, который помогает избежать искажающих воздействий магнитного поля Земли на детекторы. Чтобы экраны приобрели необходимые свойства, при их отжиге требуются вакуумные печи достаточно большого объема», — рассказал исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко.

В последующие два года Ростех отправит ученым на Байкал еще 2,1 тысячи экранов, что позволит увеличить чувствительный объем телескопа на 50%. Планируется, что к 2024 году телескоп достигнет объема в 1 кубический километр, и его эффективность в улавливании нейтрино значительно вырастет.