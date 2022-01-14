НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Алена Апина пожаловалась на здоровье

Источник:
Sibnet.ru
381 1
Фото: © neapina, instagram.com/neapina

Певица Алена Апина пожаловалась подписчикам в Instagram на здоровье. В видео артистка выглядит очень уставшей и с трудом произносит слова.

«Как же плохо болеть. Это не ковид, это недолеченные старые болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказала Алена Апина.

Что именно случилось с Апиной — неизвестно. Подписчики пожелали 57-летней артистке скорейшего выздоровления.

До этого она активно участвовала в различных музыкальных проектах. В 2021 году в эфире телеканала «Россия 1» состоялось воссоединение группы «Комбинация» — бывшие солистки поп-группы, Алена Апина и Татьяна Иванова, вместе спели в шоу «Дуэты».

Еще по теме
Вдова Андрея Мягкова умерла спустя год после смерти супруга
Распался известный в Голливуде брак Момоа и Боне
Актер Петр Красилов перестал сниматься из-за набранного веса
Принца Эндрю лишили званий из‑за обвинений в изнасиловании
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Поиск месторождений алмазов начнется в Эвенкии
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
Телескоп на дне Байкала усилит чувствительность на 50%
Резкое потепление придет в Новосибирск
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Игра Half-Life получила трассировку лучей
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли перенос игры
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Disobedient

Средняя температура по больнице средняя зарплата средняя пенсия. Может на минимальную ориентироваться...

Алекс555

Вот так нам лапшу на уши и вешают каждый год.

Voland2

Сам себя не похвалишь, никто не догадается...

Fazar

Ему то живется хорошо, чего не скажешь о простом народе. Народ ненавидит вас и я в том числе.
Sibnet.Ru