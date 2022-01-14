Алена Апина пожаловалась на здоровье

Певица Алена Апина пожаловалась подписчикам в Instagram на здоровье. В видео артистка выглядит очень уставшей и с трудом произносит слова.

«Как же плохо болеть. Это не ковид, это недолеченные старые болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказала Алена Апина.

Что именно случилось с Апиной — неизвестно. Подписчики пожелали 57-летней артистке скорейшего выздоровления.

До этого она активно участвовала в различных музыкальных проектах. В 2021 году в эфире телеканала «Россия 1» состоялось воссоединение группы «Комбинация» — бывшие солистки поп-группы, Алена Апина и Татьяна Иванова, вместе спели в шоу «Дуэты».