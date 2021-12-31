НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Телескоп на дне Байкала «поймал» нейтрино

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © The Baikal-GVD Collaboration

Новейший нейтринный телескоп Baikal-GVD на дне Байкала одновременно с обсерваторией IceCube на Южном полюсе «поймал» нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик.

«Это первый случай регистрации нейтрино высоких энергий от одного астрофизического источника, сделанный на Земле двумя установками», — говорится в сообщении Иркутского государственного университета.

Предположительно, российский комплекс зарегистрировал нейтрино с предполагаемой энергией 43 ТэВ. Частица пришла из области, где расположен один из самых ярких блазаров на небе, отмечается в сообщении.

Регистрация такого события подтверждает работоспособность Байкальского нейтринного телескопа, который был запущен в марте 2021 года. Прибор представляет собой нейтринный детектор, расположенный в озере на глубине более километра.

Нейтрино — это мельчайшие незаряженные частицы, которые образуются во время ядерных реакций и перемещаются со скоростью света, при этом из-за своей нейтральности они крайне неохотно взаимодействуют с окружающим миром.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD регистрирует так называемое черенковское излучение — слабое свечение, которое возникает в воде или другой прозрачной среде благодаря заряженным частицам, прилетающим из космоса. 

Тема: Человек и космос
Золотой телескоп: почему James Webb станет прорывом человечества
Космонавты приготовят на Новый год селедку под шубой
Силовое защитное поле обнаружили вокруг планеты HAT-P-11b
США разработают левитирующий лунный аппарат
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые узнали тайны заморозки сибирского углозуба
Телескоп на дне Байкала «поймал» нейтрино
Водитель Lacetti погиб в Новосибирской области после ДТП с грузовиком
Общины коренных народов Приангарья получили деньги на северных оленей
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Врач посоветовал три привычки для торможения старения
Страсти «Битвы экстрасенсов»: демон Толик не признал поражения
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент отменил обязательный техосмотр для личных авто
Миронов раскритиковал новогодние телешоу
IKEA предупредила о росте цен
Подростки переедают сладкое из-за недосыпа
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
20
Путин пообещал самые разные варианты ответов на расширение НАТО
17
Генсек НАТО пригласил Россию на переговоры 12 января
17
Армия США ничего не сможет противопоставить Китаю
17
Дело оскорбившей полицейских чемпионки по плаванию дошло до суда
Sibnet.Ru