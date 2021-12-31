Телескоп на дне Байкала «поймал» нейтрино

Новейший нейтринный телескоп Baikal-GVD на дне Байкала одновременно с обсерваторией IceCube на Южном полюсе «поймал» нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик.

«Это первый случай регистрации нейтрино высоких энергий от одного астрофизического источника, сделанный на Земле двумя установками», — говорится в сообщении Иркутского государственного университета.

Предположительно, российский комплекс зарегистрировал нейтрино с предполагаемой энергией 43 ТэВ. Частица пришла из области, где расположен один из самых ярких блазаров на небе, отмечается в сообщении.

Регистрация такого события подтверждает работоспособность Байкальского нейтринного телескопа, который был запущен в марте 2021 года. Прибор представляет собой нейтринный детектор, расположенный в озере на глубине более километра.

Нейтрино — это мельчайшие незаряженные частицы, которые образуются во время ядерных реакций и перемещаются со скоростью света, при этом из-за своей нейтральности они крайне неохотно взаимодействуют с окружающим миром.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD регистрирует так называемое черенковское излучение — слабое свечение, которое возникает в воде или другой прозрачной среде благодаря заряженным частицам, прилетающим из космоса.