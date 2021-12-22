Источники назвали главу Приангарья кандидатом на пост главы МЧС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев может возглавить МЧС РФ после гибели Евгения Зиничева, сообщили источники URA.ru.

Назначение нового главы МЧС России вместо погибшего Евгения Зиничева произойдет до конца 2021 года, сообщили два источника СМИ в ведомстве. По их данным, на этот пост две кандидатуры.

«27 декабря — День спасателя, ожидается, что к этому моменту будет приурочен документ и представление нового министра. В данный момент рассматриваются как минимум две кандидатуры. Одна из них — нынешний губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вторая пока не называется», — сказал собеседник СМИ.

Игорь Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. С 2018 года был замглавы МЧС РФ, в 2019 году стал врио губернатора Приангарья, в 2020 году выиграл выборы главы региона.