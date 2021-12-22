НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Источники назвали главу Приангарья кандидатом на пост главы МЧС

Источник:
Sibnet.ru
292 0
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев может возглавить МЧС РФ после гибели Евгения Зиничева, сообщили источники URA.ru.

Назначение нового главы МЧС России вместо погибшего Евгения Зиничева произойдет до конца 2021 года, сообщили два источника СМИ в ведомстве. По их данным, на этот пост две кандидатуры.

«27 декабря — День спасателя, ожидается, что к этому моменту будет приурочен документ и представление нового министра. В данный момент рассматриваются как минимум две кандидатуры. Одна из них — нынешний губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вторая пока не называется», — сказал собеседник СМИ.

Игорь Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. С 2018 года был замглавы МЧС РФ, в 2019 году стал врио губернатора Приангарья, в 2020 году выиграл выборы главы региона.

Еще по теме
Забайкальский журналист назвала вопрос для пресс-конференции Путина
Прокурор запросил для Кляйна пять лет колонии
Мэр Томска отказался признать вину по двум эпизодам дела
Цыденов собрался идти на выборы главы Бурятии
смотреть все
Политика #Местная власть #Силовые структуры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томскую «Ленту» поджег сотрудник подрядной организации
Забайкальский журналист назвала вопрос для пресс-конференции Путина
Прокурор запросил для Кляйна пять лет колонии
Новосибирская спортсменка дебютировала на чемпионате мира по плаванию
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Denis CENTR

За период правления Путина поменялось многое. Возник слой “супер-богатых чиновников, которые покупают...

west_nik

Какая химера! Сидеть за океаном и беспокоиться за Европу...А потом вместе с европейскими друзьями разрабатывать...

corrector

Что не устраивает янки:1. Россия есть

Denis CENTR

Гнобить бывших- значит гнобить свой выбор. А чего еще можно было ожидать от этой гиены, у нее вся жизнь...
Sibnet.Ru