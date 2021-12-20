Эксперты сравнили зарплаты на АвтоВАЗе и КамАЗе

Средняя зарплата в структурах Волжского автозавода составила 41,7 тысячи рублей, на КамАЗе — на 2 тысячи больше, следует из ренкинга средних зарплат в крупнейших российских компаниях, подготовленном РБК.

Сотрудники АвтоВАЗа зарабатывали в среднем 41,7 тысячи рублей в 2020 году, на КамАЗе — 43,5 тысячи рублей. Это 95 и 93 места рейтинга. На заводах работают примерно по 44 тысячи человек, затраты на оплату труда составили порядка 22 миллиардов рублей.

В ренкинге представлены восемь компаний, связанных с автомобильным бизнесом. Производители — только АвтоВАЗ и КамАЗ, остальные — автодилеры. Нижегородской «Группы ГАЗ» или Ульяновского автозавода в списке нет.

В холдинге «Рольф» (Audi, BMW, Land Rover, Lexus, Mazda и еще 15 автомобильных марок) в среднем получали 106,6 тысячи рублей рублей, в представительствах Nissan, «Фольксваген Груп Рус», «Тойота Мотор» и «Мерседес Бенц Рус» зарплаты варьировались от 107 до 118,5 тысячи рублей. Самым щедрым работодателем сектора стал филиал «Киа Россия и СНГ» с заработной платой 135,9 тысячи рублей.

Абсолютные лидеры рейтинга РБК — группа «Новатэк» (средняя зарплата — 261,3 тысячи рублей), судоходная компания «Совкомфлот» (254,5 тысячи рублей) и транспортная группа «Волга-Днепр» (237,8 тысячи рублей).