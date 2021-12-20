НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперты сравнили зарплаты на АвтоВАЗе и КамАЗе

Источник:
Sibnet.ru
454 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Средняя зарплата в структурах Волжского автозавода составила 41,7 тысячи рублей, на КамАЗе — на 2 тысячи больше, следует из ренкинга средних зарплат в крупнейших российских компаниях, подготовленном РБК.

Сотрудники АвтоВАЗа зарабатывали в среднем 41,7 тысячи рублей в 2020 году, на КамАЗе — 43,5 тысячи рублей. Это 95 и 93 места рейтинга. На заводах работают примерно по 44 тысячи человек, затраты на оплату труда составили порядка 22 миллиардов рублей.

В ренкинге представлены восемь компаний, связанных с автомобильным бизнесом. Производители — только АвтоВАЗ и КамАЗ, остальные — автодилеры. Нижегородской «Группы ГАЗ» или Ульяновского автозавода в списке нет.

В холдинге «Рольф» (Audi, BMW, Land Rover, Lexus, Mazda и еще 15 автомобильных марок) в среднем получали 106,6 тысячи рублей рублей, в представительствах Nissan, «Фольксваген Груп Рус», «Тойота Мотор» и «Мерседес Бенц Рус» зарплаты варьировались от 107 до 118,5 тысячи рублей. Самым щедрым работодателем сектора стал филиал «Киа Россия и СНГ» с заработной платой 135,9 тысячи рублей.

Абсолютные лидеры рейтинга РБК — группа «Новатэк» (средняя зарплата — 261,3 тысячи рублей), судоходная компания «Совкомфлот» (254,5 тысячи рублей) и транспортная группа «Волга-Днепр» (237,8 тысячи рублей).

Еще по теме
Автомобили УАЗ подорожают в начале 2022 года
Определен самый подорожавший в России автомобиль
Битые машины заполонили вторичный рынок
Как не убить мотор: главные ошибки при выборе масла
смотреть все
Авто #Авторынок #Деньги #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Скрытые источники выбросов обнаружили на омских ТЭЦ
Цыденов собрался идти на выборы главы Бурятии
Экс-депутат Госдумы назвала вакцины от COVID фуфлом
Чиновница Комкова и сообщники признаны виновными в деле «Зимней вишни»
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (0)
Картина дня
Названы главные риски для российской экономики
Расследование крушения MH17 дополнили российскими показаниями
Первый пуск ракеты «Сармат» перенесли на 2022 год
Смартфоны Xiaomi получат новую операционную систему
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Disobedient

Почему я должен тебе верить? Может это ты писака за небольшой гонорар?)))

Plaguer

По-вашему выходит что Афганистан богаче США и совокупного НАТО.

ponhik78

На сегодняшний день к системе МИР подключено помимо России 12 стран. Плюс есть отдельно подключённые...

ponhik78

Отключение от SWIFT России сейчас уже бессмысленно. Это приведёт лишь к увеличению числа иностранных...
Sibnet.Ru