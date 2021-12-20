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Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесен в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Законопроект о расширении понятия «пытки» и усилении наказания за их применение внесен в Государственную Думу. За такие деяния предлагается лишать свободы на срок до 12 лет.

Законопроект усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (статья 302 УК РФ) или запугивания (статья 286 «Превышение должностных полномочий» УК РФ). Силовикам грозит лишение свободы до 12 лет. Также вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа.

«Это позволит привлекать к ответственности за пытки, в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ», — цитирует «Интерфакс» одного из авторов законопроекта Павла Крашенинникова.

В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года. В частности, к целям пыток отнесено «запугивание как способ контроля над личностью заключенного».

«Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями», — считает Крашенинников.

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