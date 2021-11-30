Sony Pictures перенесла премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето

Студия Sony Pictures сместила российскую премьеру фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето на неделю. Об это сообщается в обновленном трейлере картины.

Изначально картина должна была выйти в российский прокат 20 января 2022 года. Теперь в ролике новая дата — 27 января.

Фильм рассказывает об ученом Майкле Морбиусе, страдающем редким генетическим заболеванием крови. Он пытается вылечиться от болезни с помощью экспериментов с ДНК летучей мыши, но сам превращается в вампира. У героя появляется невероятная сила, скорость и эхолокационная способность.

Кроме Лето в картине снялись Майкл Китон («Человек-паук: Возвращение домой», «Бэтмен»), Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Адриа Архона («Тихоокеанский рубеж-2», «Настоящий детектив»), Джаред Харрис («Союзники», «Чернобыль»), Тайриз Гибсон (франшиза «Форсаж»). Режиссером выступил Даниель Эспиноса.