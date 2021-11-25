«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье объединят в макрорегион

Дальний Восток нужно разделить на четыре макрорегиона и для каждого из них разработать собственные программы развития, сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании в Совете Федерации.
К первому макрорегиону предлагают относить Бурятию и Забайкалье. Эти регионы занимают до 11% площади Дальневосточного федерального округа, рассказал Чекунков. Здесь проживает 25 процентов населения ДФО, которые формируют 11 процентов ВВП округа.
«По факту это депрессивные территории. Ключевые направления прорыва здесь — это добыча. Макрорегион обладает богатейшими недрами. Это медь, золото, уран и так далее», — цитирует министра «Парламентская газета».
Второй макрорегион может включить Приморье, Хабаровск, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Третий макрорегион может включить Камчатский край и Сахалинскую область. А четвертый макрорегион — территории вечной мерзлоты: Якутия, Магадан, Чукотка.
ANVikulovобещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...
ivanbakЧто для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...
UynachalnicaС одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?
Diman_naziА откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?