НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье объединят в макрорегион

Источник:
Sibnet.ru
405 2
Фото: © IAEA

Дальний Восток нужно разделить на четыре макрорегиона и для каждого из них разработать собственные программы развития, сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании в Совете Федерации.

К первому макрорегиону предлагают относить Бурятию и Забайкалье. Эти регионы занимают до 11% площади Дальневосточного федерального округа, рассказал Чекунков. Здесь проживает 25 процентов населения ДФО, которые формируют 11 процентов ВВП округа.

«По факту это депрессивные территории. Ключевые направления прорыва здесь — это добыча. Макрорегион обладает богатейшими недрами. Это медь, золото, уран и так далее», — цитирует министра «Парламентская газета».

Второй макрорегион может включить Приморье, Хабаровск, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Третий макрорегион может включить Камчатский край и Сахалинскую область. А четвертый макрорегион — территории вечной мерзлоты: Якутия, Магадан, Чукотка.

Еще по теме
Путин пообещал бюджетникам достойные зарплаты
Путин испытал новую вакцину от коронавируса
Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников
Депутат раскритиковал камеры для фиксации нарушений ПДД
смотреть все
Бурятия #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шахтер погиб при задымлении на «Листвяжной»
Сотни человек эвакуировали из бизнес-центра в Омске из-за пожара
Водители высказались о нехватке сотрудников ГИБДД на дорогах
Красноярская поликлиника попросила показывать QR-код
Самое популярное
Rockstar извинилась за сборник переизданных игр GTA
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Эксперты объяснили, что мешает США поставить на место Россию
Обнаружена категория «неуязвимых» для коронавируса людей
Обсуждение (2)
Картина дня
Минздрав рассказал о вакцине от коронавируса для подростков
Сенаторы США призвали увеличить военную помощь Украине
Эксперт дал УАЗу не более пяти лет
Перекрестные полеты на МКС начнутся через год
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
Sibnet.Ru