«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье объединят в макрорегион

Дальний Восток нужно разделить на четыре макрорегиона и для каждого из них разработать собственные программы развития, сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании в Совете Федерации.

К первому макрорегиону предлагают относить Бурятию и Забайкалье. Эти регионы занимают до 11% площади Дальневосточного федерального округа, рассказал Чекунков. Здесь проживает 25 процентов населения ДФО, которые формируют 11 процентов ВВП округа.

«По факту это депрессивные территории. Ключевые направления прорыва здесь — это добыча. Макрорегион обладает богатейшими недрами. Это медь, золото, уран и так далее», — цитирует министра «Парламентская газета».

Второй макрорегион может включить Приморье, Хабаровск, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Третий макрорегион может включить Камчатский край и Сахалинскую область. А четвертый макрорегион — территории вечной мерзлоты: Якутия, Магадан, Чукотка.