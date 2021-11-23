Ольга Серябкина с восторгом рассказала о своих родах

Певица Ольга Серябкина родила первенца в субботу, 20 ноября. Она рассказала подписчикам о том, как прошли роды.

По словам Серябкиной, роды начались раньше поставленного срока, но все прошло хорошо. Певице даже понравилось рожать. Своего первого сына она назвала Лукой.

«Самое интересное, что первый вопрос, который я задала врачу — когда можно снова рожать? Может я, конечно, была в легком стрессе, но в целом я действительно готова снова вернуться сюда в обозримом будущем», — написала Серябкина в Instagram.

Она отметила, что много слышала о том, как сложно и утомительно рожать. Но на своем примере убедилась — роды могут быть позитивными и проходить настолько легко, насколько возможно.