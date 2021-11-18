Коммунисты сообщили о продлении ареста сыну экс-губернатора Левченко

Суд на три месяца продлил арест сыну бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрею, сообщили сторонники политика-коммуниста.

«Мосгорсуд продлил Андрею Левченко срок содержания под стражей до 2.02.2022, а всего до 1 года 4 месяцев 23 дней. Будем обжаловать. Сообщает Дмитрий Аграновский», — сказано в сообществе сторонников Левченко в соцсети.

Андрея Левченко задержали в конце сентября 2020 года. Его уголовное дело связано с хищением мошенническим путем денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

По версии следствия, в результате противоправных действий Левченко и его подельника Олега Хамуляка Иркутской области был причинен ущерб более чем на 185 миллионов рублей. Вину Левченко не признает.