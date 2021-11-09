Съемки второй части «Дюны» перенесли на более ранний срок

Съемки второй части фильма «Дюна» начнутся на три месяца раньше изначально заявленного срока.

Новой датой съемок продолжения «Дюны» названа 18 июля 2022 года. Об этом сообщил журналист Джош Инсиниас в Twitter, посетив сессию вопросов и ответов — там об этом сказал один из продюсеров сиквела.

Подтверждения от создателей фильма еще не было. Ранее режиссер проекта Дени Виньнев говорил о намерениях начать съемки не раньше осени 2022 года.

Деталей сюжета будущей картины нет, но ее события продолжат историю первой части. Все основные актеры должны вернуться к своим ролям.