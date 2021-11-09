НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Съемки второй части «Дюны» перенесли на более ранний срок

Источник:
Sibnet.ru
267 0
Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Съемки второй части фильма «Дюна» начнутся на три месяца раньше изначально заявленного срока.

Новой датой съемок продолжения «Дюны» названа 18 июля 2022 года. Об этом сообщил журналист Джош Инсиниас в Twitter, посетив сессию вопросов и ответов — там об этом сказал один из продюсеров сиквела.

Подтверждения от создателей фильма еще не было. Ранее режиссер проекта Дени Виньнев говорил о намерениях начать съемки не раньше осени 2022 года.

Деталей сюжета будущей картины нет, но ее события продолжат историю первой части. Все основные актеры должны вернуться к своим ролям.

Еще по теме
Вышел трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
Сериал «Страна чудес» с Ольгой Куриленко эксклюзивно вышел в Wink
Фильм «Не время умирать» появится в Сети раньше обычного
Дуэйн Джонсон посмеялся над просьбой Дизеля вернуться в «Форсаж»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Хоккеисты «Сибири» сыграют в национальной сборной
И. о. мэра Томска выступил в суде по делу Кляйна
МЧС обязали выплатить по 75 тыс. рублей за погибших в «Зимней вишне»
Окончившийся убийством вызов подвел бердского полицейского под суд
Самое популярное
Физики обнаружили неизвестное состояние вещества
Вышла новая часть легендарной игры Call of Duty
Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney
Жириновский предложил уроки секса в школах
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Gunja

Теперь примут закон об оскорблении чувств жителей кавказа? Скоро обычным людям, от оскорбленных всякого...

Uynachalnica

Может остановить беспредел, когда четверо нападают на одного, да еще и с ребенком?

Disobedient

Почуял значит. Что борьбой с последствием можно и до причин добраться. Помнит с кого этот этнический...

pepelmetal

А Кадыров сажать жителей Кавказа начать не хочет, а не просто пальчиком грозить!?
Sibnet.Ru