«Орбитинг» стал новым популярным трендом в сфере знакомств. Он особенно пришелся по душе самовлюбленным нарциссам и лентяям, пишет немецкое издание Die Welt.

Сначала появился «гостинг», когда человек резко и без объяснения причин прерывал отношения с партнером. «Орбитинг» стал его развитием. Теперь человек бросает партнера, но продолжает пристально следить за ним в соцсетях.

«Он первым просматривает истории в Instagram, ставит лайки и пишет комментарии, а время от времени снисходит даже до мини-диалога в директе. Но в реальной жизни эти интернет-ухажеры не хотят иметь с вами абсолютно ничего общего — кроме соцсетей. И это несмотря на то, что вы уже провели некоторое время вместе», — констатирует автор статьи.

По словам клинического психолога Свена Штеффес-Холлэндера, у такого поведения может быть несколько причин. Такие люди могут еще точно не знать, чего хотят. «Для некоторых это способом избежать ответственности, держа предполагаемый объект вожделения на расстоянии в реальной жизни, но играя роль бота-ухажера в Сети», — поясняет эксперт.

Штеффес-Холлэндера считает, что некоторыми любителями «орбитинга» движет нарциссический мотив: «они содержат онлайн-гарем, к которому они всегда могут вернуться».

Вопрос — в другом, почему жертвы «орбитинга» терпят такое отношение к себе? Людей, практикующих такие отношения, можно просто заблокировать. «Возможно, жертвы подсознательно надеются на "хэппи-энд". К тому же для некоторых людей "орбитинг" порой действительно является просто безобидной игрой в кошки-мышки. Пока для обеих сторон все идет гладко, в нем нет ничего плохого», — полагает Штеффес-Холлэндер.