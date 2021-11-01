Моргенштерн выпустил песню и клип об уходе из шоу-бизнеса

Рэпер Моргенштерн выпустил новую песню «Я когда-нибудь уйду» с клипом. В треке артист рассуждает об усталости от популярности и своем желании пропасть с медиа-радаров.

По сюжету клипа Моргенштерн изобретает копию себя, а сам исчезает. Но СМИ продолжают обсуждать некогда популярного музыканта даже спустя десятилетие после его ухода из мира шоу-бизнеса.

В припеве песни Моргенштерн поет, что никто не поймет, каково быть на виду. Он желает когда-нибудь уйти со сцены, вывести татуировки и жить обычной жизнью.

Ранее рэпер не раз заявлял о желании изменить свою жизнь и о своей усталости от популярности. После женитьбы Моргенштерн решил посвятить себя благотворительности, поскольку он уже достиг всех высок в мире шоубиза.

Клип на песню «Я когда-нибудь» уйду опубликован на YouTube-канале Моргенштерна и занимает первое место на вкладке «В трендах». Текст песни содержит ненормативную лексику.