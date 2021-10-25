Министр обороны Германии пригрозила России ядерным оружием

Глава фракции социал-демократов Германии (СДПГ) Рольф Мютцених, партия которого выиграла выборы и сейчас формирует правительство, раскритиковал министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр за ее слова о готовности НАТО применить ядерное оружие против России.

«Недавние умозаключения министра обороны, касающиеся применения ядерного оружия в конфликте с Россией, безответственны», — приводит издание Die Zeit заявление Мютцениха.

О необходимости применять ядерное сдерживание в отношениях с Россией Крамп-Карранебауэр заявила ранее в интервью немецким СМИ. «Нужно очень ясно дать понять России, что в конечном итоге мы готовы применить и такие средства для того, чтобы это заранее устрашало и чтобы ни у кого не возникло мысли о нападении на партнеров НАТО в Прибалтике или Черноморском регионе», — сказала она.

По мнению Мютцениха, своими словами Крамп-Карренбауэр раскручивает «спираль эскалации». Глава фракции СДПГ напомнил, что немецкая политика в сфере безопасности всегда выстраивалась таким образом, чтобы использовать любую возможность для разрядки.

Глава же минобороны этой возможностью пренебрегает. «Я призываю Крамп-Карренбауэр не обременять политику нового правительства ФРГ», — указал он.