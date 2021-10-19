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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ показал электрогрузовик из прошлого

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Ульяновский автозавод напомнил об одной из разработок 1970-х годов — мини-грузовике «буханке» с электрической силовой установкой, его фотография опубликована в Instagram.

УАЗ включился в работу над электромобилем в 1974 году. Это произошло на фоне крупнейшего энергетического кризиса в мире, вызванного решением арабских стран ОПЕК сократить добычу нефти и отказаться от поставок углеводородов в США, Канаду, Великобританию, Нидерланды и Японию. Тогда многие автомобильные компании стали экспериментировать с электрокарами.

«Скорее всего, в техническом задании значилась постройка бесшумного и экологичного грузовика для городской эксплуатации, но не исключен экспортный вариант», — отметили на заводе.

Сейчас из моделей УАЗа электрическая версия есть у внедорожника «Хантер», но ее сделал чешский дилер автозавода. Производство пилотной партии в России запланировано на февраль 2022 года.

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