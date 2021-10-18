Красноярцы быстрее других сибиряков накопят на новую машину

Накопить 2 миллиона рублей на новую машину красноярцы могут за семь лет, в других сибирских регионах жителям понадобится гораздо больше времени.

Чтобы накопить два миллиона рублей (стоимость среднего нового автомобиля), среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой), откладывающему 50% своих доходов, нужно 7,7 года при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе, сообщается в исследовании РИА Новости.

Согласно исследованию, быстрее других жителей России накопить крупную сумму могут проживающие на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе.

В Сибири быстрее всех накопить на машину могут в Красноярском крае, для этого потребуется 7 лет. Следом идут Иркутская область — 7,3 года, Томская область — 7,8 года.

Новосибирцам придется копить 8, 3 года на машину. Хуже всего ситуация из сибирских регионов в Алтайском крае — копить придется 10,3 года.