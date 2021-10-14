Константин Богомолов впервые высказался о ДТП с участием Собчак

Муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов высказал свое мнение по поводу смертельной аварии, где его супруга была в качестве пассажира. Он считает пострадавшими всех участников ДТП.

«Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — написал Богомолов в Instagram.

ДТП случилось поздним вечером в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной Поляной. Собчак ехала в аэропорт Сочи на такси (Mercedes). Водитель такси выехал на встречную полосу, обгоняя автобус, и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, еще одна ехавшая в этой машине женщина, а также водитель пострадали.

По словам очевидцев, Собчак и ее помощница почти сразу же уехали с места столкновения. Ведущая этого не отрицает, но уверяет, что уехала только тогда, когда убедилась — пострадавшим начали оказывать помощь.

Водитель такси Олег Цой признал вину в смертельном ДТП. Собчак обещала помочь водителю адвокатом, а пострадавшим в ДТП финансово. Ведущая возмущена, что ее обвиняют в равнодушии к произошедшему и пытаются переложить вину за аварию на нее.

«Это полный бред, что люди все еще обсуждают меня, да еще и пытаются обвинить, и устроить истерику по поводу "Ксении Собчак снова ничего не будет". Снова ничего не будет за что? За то, что попала в аварию? Интересно», — написала она в Telegram-канале.