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Опубликовано видео ДТП с участием Собчак в качестве пассажира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © xenia_sobchak, instagram.com/xenia_sobchak

Видео смертельного ДТП с Ксенией Собчак появилось в Сети. Одна из записей — с камеры на автобусе. На видео запечатлен выезд Mercedes на встречную полосу и столкновение автомобилей.

Авария произошла в ночь на 10 октября. Mercedes, в которой ехала телеведущая, выехал на встречную полосу и врезалась в Volkswagen. В ДТП погибла 35-летняя женщина, еще двое пострадали.


Сразу после аварии Собчак сообщила, что водитель сам пошел на обгон автобуса. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — писала Собчак в соцсетях.

Собчак и двое ее сотрудников получили травмы. После аварии ее команда вызвала скорую помощь. Затем ведущая с помощницей пересели в другую машину и уехали в аэропорт.

Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину, его отправили под домашний арест. Собчак и ее спутников, находившихся с ней в одной машине, вызвали на допрос, как свидетелей.


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jeryakob

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Иркут 69

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korvinsS

Тут она сама подавится своими печеньками максимка.

corrector

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