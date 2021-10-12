Собчак захейтили в соцсетях и на ТВ из-за аварии

Подписчики Ксении Собчак разделились на два лагеря — одни поддерживают и понимают, другие обвиняют в аварии. После того как ведущая в качестве пассажира стала участницей смертельного ДТП, ее поведение разобрали и эксперты.

Смертельное ДТП случилось 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак в качестве пассажира, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Пассажирка Volkswagen погибла. Собчак и ее помощница получили травмы, но с места ДТП пересели в другой автомобиль и уехали в аэропорт. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину.

Обвинения

После аварии Собчак написала в соцсетях об аварии, сообщив, что у нее сотрясение и другие травмы. Это вызвало большую волну критики в ее адрес. Подписчики ведущей посчитали, что она приукрашивает свое состояние, ведь, по их мнению, в таком состоянии нельзя летать на самолете.

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Больше всего публику разозлил факт того, что Собчак покинула место аварии, где погиб человек. Ее обвинили в равнодушии и лицемерии. Сама Собчак объяснила, что на некоторое время потеряла сознание. Но с места ДТП уехала лишь тогда, когда убедилась — пострадавшим оказывают помощь, прибыли скорая помощь и полиция.

Аварию разобрали и в прямом эфире вечернего ток-шоу на канале «Россия» с Андреем Малаховым. Эксперты и другие гости в студии тоже не смогли сойтись во мнении по поводу поведения Собчак. Криминолог Галина Запорожцева считает, что ведущая поступила, как обычная женщина.

«Юридически мы не можем к ней предъявлять никакие претензии. В экстремальной ситуации люди ведут себя по-разному. Это как на поле боя: кто-то идет вперед в атаку, кто-то убегает. Да, Ксения Собчак повела себя не как полководец, хотя мы ее рассматривали как кандидата в президенты. Она повела себя как женщина, которая испугалась. Это шок, это кровь. Это естественная реакция женского организма, женской психики», — сказала криминолог.

Ответ Собчак

Ведущая после волны жесткого хейта, не смотря на свое состояние, ответила недоброжелателям большим постом в своем Telegram-канале.

«Я полетела домой, к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель. Я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали "Собчак осталась на месте происшествия и ничего не сделала" — это не конструктивно, это бредово», — написала она.

Также Ксения Собчак рассказала, что ее команда ищет родственников погибших людей, чтобы оказать им всевозможную помощь. В то же время в Сети появилось видео подруги одной из погибших женщин, которая заявила, что столкнулась с равнодушием Собчак в просьбе помочь семье. Ведущая опровергла эту информацию.