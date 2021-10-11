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Актер Тимоти Шаламе показал фото в образе Вилли Вонка

Источник:
Sibnet.ru
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Исполнитель главной роли в фильме «Дюна» Тимоти Шаламе показал в твиттере первое фото в роли кондитера Вилли Вонка.

Новый фильм о Вилли Вонке будет посвящен истории становления известного кондитера. Роль молодого Вилли исполнит звезда фильма «Дюна» — Тимоти Шаламе.

Также в фильме также снимутся Салли Хокинс («Форма воды»), Роуэн Аткинсон («Мистер Бин»), Оливия Колман («Корона»), Джим Картер («Аббатство Даунтон»).

Режиссером новой ленты станет Пол Кинг («Приключения Паддингтона»). Премьера новой картины намечена на март 2023 года.

Cамым известным исполнителем Вилли Вонки был Джонни Депп. Но после того, как его бывшая супруга Эмбер Херд заявила о домашнем насилии со стороны Деппа, ему стали отказывать в ролях.


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