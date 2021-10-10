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Власти разработают новый порядок въезда и выезда из России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти разрабатывают новый порядок въезда в Россию и выезда из страны, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин.

«По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными», — пояснил Лавров.

По его словам, сейчас идет согласование, которое продлится еще пару месяцев. При этом межведомственная рабочая группа уже получила замечания европейского бизнеса к новой процедуре.

«Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и конечно визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности», — добавил глава российского МИД.

Ранее на заседании Госдумы прозвучала идея запретить россиянам выезд из страны. Такой запрет помог бы решить вопрос отдыха граждан внутри страны и реализовать масштабные цели, заложенные в нацпроект по развитию туризма, полагали авторы инициативы.

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Gunja

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Uynachalnica

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