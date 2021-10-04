Телезрители выбрали любимые сериалы на фестивале «Киношок»

Сериал «Обитель», вышедший на канале «Россия» в этом году, признали лучшим в номинации телесериалов на фестивале «Киношок», сообщается на сайте мероприятия. Победителей выбирают с помощью зрительского голосования.

«Обитель» — восьмисерийный исторический фильм режиссера Александра Велединского, снятый по мотивам одноименного романа 2014 года писателя Захара Прилепина.

Сериал рассказывает о жизни заключенных в советском Соловецком лагере особого назначения в конце 1920-х годов. Главные роли в проекте исполнили Евгений Ткачук, Александра Ребенок и Сергей Безруков.

Второе место занял сериал «Казанова в России». Сюжет разворачивается во времена дворцового переворота 1762 года. Казанове нужно добыть важный документ, который сыграет большую роль в том, кто займет престол. Для этого мужчине нужно очаровать трех дам.

На третье место зрители поставили детектив «Отель Феникс». По сюжету 19-летняя Лера Пичугина просыпается в гостиничном номере, залитом кровью. Она видит свое безжизненное тело в ванной, а вскоре узнает, что ее тело вылавливают из затопленного карьера. Девушке приходится разобраться в собственном убийстве.

«Киношок» — открытый российский фестиваль кино стран СНГ и Балтии. Проходит в Анапе с 1992 года ежегодно в сентябре и является одним из крупнейших кинофестивалей России.