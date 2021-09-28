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Судимым водителям запретят перевозить людей

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, запрещающих гражданам с непогашенной судимостью работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Соответствующую статью предлагается добавить в Трудовой кодекс.

Запрет будет касаться людей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Тем, кто уже работает водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, необходимо будет предоставить справку об отсутствии судимости до 1 марта 2023 года.

Если у физического лица обнаружат неснятую судимость, он в течение 30 рабочих дней должен будет представить документы для погашения судимости или для прекращения своей деятельности перевозчика.

При этом действие закона касается не только россиян, но и граждан стран Евразийского экономического союза. Другим иностранцам в любом случае нужно будет получать патент или разрешение на работу в России, которое не выдают лицам с судимостью.

Президент Владимир Путин поручил разработать законопроект осенью 2017 года. Тогда эксперты отмечали, что в сфере перевозок работает значительное количество людей с неснятой судимостью за тяжкие преступления.

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Экономика #Рынок труда #Автоправо
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