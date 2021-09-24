Фигуристка Туктамышева впервые попала в 100 самых сексуальных

Фигуристка Елизавета Туктамышева впервые попала в 100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim. Ее окончательное место станет известно в декабре.

«Когда смотришь на Лизу, словосочетание "фигурное катание" наполняется новым, более глубоким и ярким смыслом. А ведь и правда весьма фигурное оно, это катание…» — так представляет участницу журнал.

В этом году в рейтинге помимо Туктамышевой дебютировали восемь девушек. Это актрисы Екатерина Кузнецова («Вампиры средней полосы»), Арина Постникова («Восьмидесятые», «Остров»), Ольга Дибцева («Холоп»), Ангелина Стречина («Пищеблок»), Мила Сивацкая («Последний богатырь»), Александра Ревенко («Звоните ДиКаприо»), певица Клава Кока и автогонщица Ирина Сидоркова.

На момент публикации Туктамышева занимает 89 место. Читательское голосование продлится до 28 октября. Окончательный рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны 2021» будет опубликован в декабрьском номере Maxim.