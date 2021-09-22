Певец Chebanov попал в больницу после съемок клипа на хит Губина

Музыкант Иван Чебанов заболел после трехдневых съемок клипа на песню «Ночь» Андрея Губина. Об этом он сообщил в Instagram.

Съемки клипа проходили в Санкт-Петербурге. Там артист и его команда провели три дня. А когда Чебанов вернулся в Москву, ему пришлось вызвать скорую помощь из-за высокой температуры.

Причиной болезни послужило сильное переохлаждение: во время съемок температура воздуха в северной столице не поднималась выше 8 градусов. «Поснимали в холодном Питере называется», — написал артист в Instagram.

Трек «Ночь» захватывает топ-чарты Spotify и Яндекс.Музыки, а также стал трендом Тиктока.