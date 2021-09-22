НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Певец Chebanov попал в больницу после съемок клипа на хит Губина

Источник:
Sibnet.ru
303 0
Фото: © Ирина Бояринцева

Музыкант Иван Чебанов заболел после трехдневых съемок клипа на песню «Ночь» Андрея Губина. Об этом он сообщил в Instagram.

Съемки клипа проходили в Санкт-Петербурге. Там артист и его команда провели три дня. А когда Чебанов вернулся в Москву, ему пришлось вызвать скорую помощь из-за высокой температуры.

Причиной болезни послужило сильное переохлаждение: во время съемок температура воздуха в северной столице не поднималась выше 8 градусов. «Поснимали в холодном Питере называется», — написал артист в Instagram.

Трек «Ночь» захватывает топ-чарты Spotify и Яндекс.Музыки, а также стал трендом Тиктока.

Еще по теме
Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина захотела вернуться в шоу-бизнес
Советская шахматистка потребовала $5 млн от авторов «Хода королевы»
Певица МакSим перечислила хороших молодых музыкантов
Раскрыты первые имена участников шоу «Дуэты» на канале «Россия»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Случаи выхода медведей к людям участились под Иркутском
Гендиректора горнорудной компании в Туве обвинили в подкупе
Осужденных задействовали на стройке нового ЛДС в Новосибирске
Smartavia заменит «Победу» на дешевых зимних рейсах из Улан-Удэ
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Песков объяснил странную дату на часах Путина
Microsoft выпустит Office 2021 без подписки
Обнаружено древнейшее существо на Земле
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

-Керя-

Как же надо ненавидеть свой народ . В России денег в избытке прощаем всем. Походу правления страны у...

ld_andrey

Глупцы (жёстче на сибнете не сказать) забывают о 22%, которые я отчисляю в ПФ, отдайте мне их, я себе...

Uynachalnica

Короче, всем по барабану на ваши пенсии, кроме ПФР! Они за это зарплаты имеют, пусть и за вас счет! Что...
Sibnet.Ru