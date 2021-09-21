НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Яндекс» сделает программистов из водителей такси

Источник:
Sibnet.ru
272 1
Фото: © предоставлено компанией «Яндекс»

«Яндекс» выделит 20 миллионов рублей для оплаты обучения таксистов IT-профессиям, сообщает пресс-служба компании. Под бесплатное обучение с нуля попадают водители, проработавшие с «Яндекс.Такси» не менее трех лет.

С помощью «Яндекс.Практикум» водители такси могут стать аналитиками данных, веб-разработчиками, графическими дизайнерами, а также обучиться программированию на C++, Java или Python.

Для участия таксистам необходимо до 25 сентября заполнить заявку на сайте и зарегистрироваться в «Яндекс.Практикуме», а затем пройти тест на профориентацию, изучить вводный курс и пройти тестирования на мотивацию.

Обучение стартует 26 октября, занятия будут проходить дистанционно 10 часов в неделю, в зависимости от курса они потребуют от четырех до десяти месяцев для завершения и получения официального сертификата, который позволит им работать по новой специальности.

В 2020 году в «Яндекс.Такси» уже тестировали программу обучения для водителей. Участники первого набора прошли обучение специальностям тестировщика, аналитика данных и веб-разработчика, некоторым в итоге удалось найти новую работу.

Еще по теме
Стала известна зарплата на АвтоВАЗе
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Новосибирцы отказались от ремонта в офисах после начала пандемии
Составлен рейтинг самых опасных профессий
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сосновый бор в Новосибирске потерял разнообразие из-за фекалий собак
Томские ученые выяснили, что ускоряет таяние льдов в Арктике
Ребенка в Барнауле прокатили на багажнике
Новосибирский Минздрав заявил о низком темпе вакцинации
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Microsoft выпустит Office 2021 без подписки
Обнаружено древнейшее существо на Земле
Песков объяснил странную дату на часах Путина
Обсуждение (1)
Картина дня
Мишустин пообещал рост зарплат за счет повышения МРОТ
Выплаты россиянам станут автоматическими
Центробанк призвал россиян копить на пенсии самостоятельно
Астрономы обнаружили «потерянную» материю Вселенной
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

Uynachalnica

Ну что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!

Uynachalnica

Смотрю, опыта тебе не занимать! Только советы твои тщетны, госпиталь ветеранов в ковидный переделали!...

Иркут 69

Это подрыв путинской стабильности и почти экстремизм по нынешним временам... ☺️В баян про высокую явку...
Sibnet.Ru