«Яндекс» сделает программистов из водителей такси

«Яндекс» выделит 20 миллионов рублей для оплаты обучения таксистов IT-профессиям, сообщает пресс-служба компании. Под бесплатное обучение с нуля попадают водители, проработавшие с «Яндекс.Такси» не менее трех лет.
С помощью «Яндекс.Практикум» водители такси могут стать аналитиками данных, веб-разработчиками, графическими дизайнерами, а также обучиться программированию на C++, Java или Python.
Для участия таксистам необходимо до 25 сентября заполнить заявку на сайте и зарегистрироваться в «Яндекс.Практикуме», а затем пройти тест на профориентацию, изучить вводный курс и пройти тестирования на мотивацию.
Обучение стартует 26 октября, занятия будут проходить дистанционно 10 часов в неделю, в зависимости от курса они потребуют от четырех до десяти месяцев для завершения и получения официального сертификата, который позволит им работать по новой специальности.
В 2020 году в «Яндекс.Такси» уже тестировали программу обучения для водителей. Участники первого набора прошли обучение специальностям тестировщика, аналитика данных и веб-разработчика, некоторым в итоге удалось найти новую работу.
DanilonЯ голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?
UynachalnicaНу что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!
UynachalnicaСмотрю, опыта тебе не занимать! Только советы твои тщетны, госпиталь ветеранов в ковидный переделали!...
Иркут 69Это подрыв путинской стабильности и почти экстремизм по нынешним временам... ☺️В баян про высокую явку...