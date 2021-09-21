«Яндекс» сделает программистов из водителей такси

«Яндекс» выделит 20 миллионов рублей для оплаты обучения таксистов IT-профессиям, сообщает пресс-служба компании. Под бесплатное обучение с нуля попадают водители, проработавшие с «Яндекс.Такси» не менее трех лет.

С помощью «Яндекс.Практикум» водители такси могут стать аналитиками данных, веб-разработчиками, графическими дизайнерами, а также обучиться программированию на C++, Java или Python.

Для участия таксистам необходимо до 25 сентября заполнить заявку на сайте и зарегистрироваться в «Яндекс.Практикуме», а затем пройти тест на профориентацию, изучить вводный курс и пройти тестирования на мотивацию.

Обучение стартует 26 октября, занятия будут проходить дистанционно 10 часов в неделю, в зависимости от курса они потребуют от четырех до десяти месяцев для завершения и получения официального сертификата, который позволит им работать по новой специальности.

В 2020 году в «Яндекс.Такси» уже тестировали программу обучения для водителей. Участники первого набора прошли обучение специальностям тестировщика, аналитика данных и веб-разработчика, некоторым в итоге удалось найти новую работу.