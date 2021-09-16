Лос-Анджелес и Нью-Йорк украсили фресками героев сериала «Люцифер»

Два американских художника, поклонники сериала «Люцифер» с разрешения Netflix создали гигантские фрески с изображением Люцифера и других персонажей сериала на улицах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

«Спасибо Netflix за прекрасную возможность показать свою любовь к этому замечательному шоу. Этот фандом оставил в моем сердце пятно в форме дьявола», — написала в Instagram автор нью-йорских фресок Кристина Лавуа.

На фреске в Нью-Йорке изображены главные герои «Люцифера» — Люцифер и Хлоя Декер вместе по центу, а по бокам Элла Лопез, Дэн Эспиноза, Аменодиэль, Линда и Мейз. На фреске в Лос-Анджелесе Люцифер с ангельскими крыльями и нимбом над головой обнимает Хлою.

Финальные серии «Люцифера» Netflix выпустил 10 сентября. В шестом сезоне, состоящем из 10 эпизодов, зрители узнают каково в действительности предназначение дьявола и кто займет место бога.

В целом, сериал рассказывает о жизни дьявола на земле. Ему становится скучно в аду, и он переезжает в Лос-Анджелес, где знакомится с детективом Хлоей Декер. Люцифер, обладающий способностью узнавать у людей истинные желания, становится консультантом полиции и помогает раскрывать детективу преступления. Попутно он разбирается, что в нем больше — света или тьмы.