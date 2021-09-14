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Известный нидерландский органист выступит в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба забайкальской филармонии

Нидерландский органист Жан-Пьер Стайверс выступит на сцене забайкальской краевой филармонии имени Лундстрема в октябре, сообщила пресс-служба учреждения.

«В программе произведения Иоганн Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде, Феликса Мендельсона, Микаэла Таривердиева, за которую Жан-Пьер был награжден Специальной медалью Московского филармонического общества, а также в программе композиции Шар-Мари Видор, Теодора Дюбуа», — говорится в сообщении.

Нидерландский органист постоянно выступает в России, Японии, США и странах Европы. Из наиболее значимых выступлений, следует выделить концерты с Королевским Фламандским симфоническим оркестром под управлением Эдо де Ваарт и с Сиднейским симфоническим оркестром под управлением Владимира Ашкенази.

Большую известность в мире и России получил органный дуэт Жан-Пьера Стейверса и японской органистки Хироко Иноуэ. Музыкант является дирижером хора Святого Мартинуса при Городской Церкви Святого Мартинуса, а также постоянным органистом симфонического оркестра Лимбурга.

Концерты Жана-Пьера Стайверса пройдут 6 и 7 октября в 18.30 на сцене Забайкальской филармонии.

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