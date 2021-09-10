Финальный сезон «Люцифера» выходит на Netflix

Премьера финального сезона «Люцифера» состоится на Netflix 10 сентября. Зрители увидят 13 эпизодов.

Сериал «Люцифер» рассказывает о дьяволе, которому стало скучно в аду. Он отправляется на землю вместе с демоном Мейзикин и живет праздной жизнью. Однажды он знакомится с детективом Хлоей Декер и начинает помогать ей в раскрытии преступлении, используя свой дар — узнавать истинные желания простых людей.

За пять сезонов Люциферу пришлось разобраться в себе благодаря психотерапевту Линде, наладить отношения с братом Аменадиилом, поборолся с братом-близнецом Михаилом за власть на небесах и решил проблемы с отцом — Богом.

Судя по трейлеру шестого сезона, Люцифер станет богом, но новая должность его начнет тяготить. В сюжете появится новый злодей, который захочет убить Люцифера, а на мир обрушится угроза конца света.

Вместе с Хлоей Декер Люциферу придется не только разобраться в себе, но и спасти мир от неминуемой гибели. В одной из серий Люци и Хлоя даже превратятся мультяшных персонажей. Финал детектива обещает быть полон новых поворотов и юмора.