Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов

Число пользователей сервиса дистанционного образования «Ростелеком Лицей» в последние пару лет непрерывно растет — родители оценили удобства электронного обучения детей и все чаще используют платформу для коррекции успеваемости.

«Ростелеком Лицей» позволяет учиться онлайн по программе, разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Школьная программа включает три блока: начальная школа (1–4 классы), средняя (5–8 классы) и старшая (9–11 классы).

При этом качество образовательного материала сервиса можно смело считать опережающим уровень обычной школы. Курсы разработаны известными педагогами и преподавателями ведущих вузов, широко используются авторские образовательные методики. К лекциям также привлекают популярных энтузиастов и блогеров.

Например, недавно на платформе появился эффективный курс по физике для учеников 7–11 классов, который включает 60 уроков, построенных на изучении теории через решение практических задач. Еще один пример — эксклюзивный курс химии, включающий все азы школьной программы для 8–11 классов.

В дополнение к школьной программе в «Лицее» присутствуют полезные развивающие курсы. Так, школьникам расскажут о блокчейне и интернете вещей, научат финансовой грамотности, подскажут способы развить креативность, помогут определиться с будущей профессией.

«Лицей» — отличная замена дорогостоящему репетитору, с его помощью школьники могут повторять пропущенные или сложные темы, закреплять полученные знания интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов, а также целенаправленно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Собранная статистика подтверждает эффективность платформы — за полгода обучения в «Лицее» по 40 минут в неделю средняя успеваемость ученика в среднем поднимается на 0,7 балла.

Важно, что для работы с платформой «Лицей» необязательно быть абонентом Ростелекома. Чтобы стать пользователем, достаточно зайти на сайт lc.rt.ru, нажать «Вход», авторизоваться по инструкции и начать обучение.

Этой осенью попробовать «Лицей» можно бесплатно. Ростелеком дарит подписку «Лицей плюс». Получить промокод на подписку очень просто — достаточно указать e-mail в специальной форме вверху страницы.

Оформив подписку, пользователи получают индивидуальное сопровождение от команды сервиса, скидки от партнеров из лучших российских образовательных проектов, доступ к электронной библиотеке знаний по всем предметам.

Кроме того, до 31 августа 2021 года при оформлении подписки на одного ребенка второй получит доступ к «Лицею» в подарок до конца 2021 года. Чтобы принять участие в акции, нужно создать аккаунт для второго ребенка, активировать первую подписку, после чего направить на почту lc@rt.ru электронные адреса и номера мобильных телефонов двух личных кабинетов.